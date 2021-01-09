Пес 1 сезон 2 серия – смотреть онлайн сериал

9 января 2021 18:45 Александр Кива
Пес 1 сезон 2 серия – смотреть онлайн сериал
Пес 1 сезон 2 серия – смотреть онлайн сериал
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Смотреть онлайн сериал Пес 1 сезон 2 серия на сайте tv.ua.

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Смотрите вj 2 серии сериала Пес

Расследование Максимова в сериале ICTV «Пес» 1 сезон 2 серия только началось, а ему уже отовсюду стали поступать угрозы. Неизвестные установили за героем слежку. Но Макс оказался крепким орешком – он сам нашел «хвост» и прижал его. Преступники настойчиво предупреждают героя детектива «Пес» 2019, чтобы не лез в дело об убийстве Жарова. С той же просьбой Максу поступают звонки на домашний телефон…

Но парень настойчив и не собирается отступать. Он отрабатывает разные версии случившегося:

  • Собственное расследование Жарова, во время которого он мог копнуть слишком глубоко и поплатиться жизнью за знание некой информации;
  • Месть тех, кого Жаров посадил (а таких немало!);
  • Ревность;
  • Наследство;
  • Или все-таки самоубийство?

Во 2 серии 1 сезона сериала «Пес» Леонидов рассказывает Максимову, что за два дня до убийства в городе появился преступник, которого Жаров посадил на 5 лет. Вместе бывшие друзья решают навестить «зека». Удастся ли им получить от него важные данные? И есть ли вероятность, что сам уголовник убил экс-тестя главного героя детективного сериала «Пес» ICTV? Смотри онлайн во 2 серии!

За Максимовым началась настоящая охота. Заполучить его голову хочет и сынок прокурора, которого герой избил в прошлой серии. Настроен грабитель серьезно – он подготовил для Максимова подарок в виде дымовых шашек и динамита. Смогут ли Макс и Пес спастись?

2 серию 1 сезона сериала Пес смотрите онлайн на сайте tv.ua.

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