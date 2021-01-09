Пес 1 сезон 4 серия – смотреть онлайн сериал

Смотреть онлайн сериал Пес 1 сезон 4 серия на сайте tv.ua.

Смотрите в 4 серии сериала Пес

Максимов нашел исполнителя убийства Жарова, в сериале «Пес» 1 сезон 4 серия ему осталось разгадать последнюю загадку – кто же заказал его учителя и почему. В этом ему поможет Роза. Кто она такая? И где спрятан ключ, который ищут преступники? Все ответы вы узнаете уже в этой серии!

Пока Макс продвигается в расследовании, его бывшие коллеги в органах приходят к выводу, что убийца Жарова – сам Максимов. К тому же героя подозревают в ряде других убийств, а подтвердить невиновность героя некому: все другие свидетели мертвы. В 4 серии сериала «Пес» ICTV Громов объявляет охоту на Максимова: взять его живым или мертвым. Тот, кто поймает парня, получит звезду на погоны. Почему в полиции стараются быстро закрыть дело и обвинить именно бывшего ученика Жарова? Смотри в 4 серии «Пес».

Пролить свет на смерть отца может только Лена, хотя она сама этого не осознает. Зато преступники это точно знают. Женщину похищают! Кто придет ей на помощь? Максимов, которого считают погибшим, или Леонидов – возможный заказчик Жарова?

4 серию 1 сезона сериала Пес смотрите онлайн на сайте tv.ua.