Пес 1 сезон 3 серия – смотреть онлайн сериал

9 января 2021 18:50 Александр Кива
Пес 1 сезон 3 серия – смотреть онлайн сериал
Пес 1 сезон 3 серия – смотреть онлайн сериал
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Смотреть онлайн сериал Пес 1 сезон 3 серия на сайте tv.ua.

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Смотрите в 3 серии сериала Пес

Расследование Макса в сериале «Пес» 1 сезон 3 серия максимально приблизило его к ответу, кто убил Жарова? Но вместе с тем подставило жизнь самого героя под удар.

Неизвестный заказчик убийства Жарова, который скрывается за кулисами, подставляет Максимова и подбрасывает прямо в его квартиру мертвое тело адвоката. Сразу после неприятной находки в дом врывается Гнездилов с группой захвата. Оказывается, в 3 серии сериала «Пес» ICTV ему сообщили, что здесь произошло убийство. Еще более странно, что следователь удивительно осведомлен, где находятся все тайники с оружием Макса! А ведь о них могли знать только Краснов и Леонидов…

Сможет ли герой сериала «Пес» 2019 убедить упертого Гнездилова в своей невиновности? Как ему удастся выйти на след настоящих убийц? И что за ключ ищут преступники, которые убрали Жарова? Смотри онлайн «Пес» 1 сезон 3 серия и узнай, кого из друзей подозревает Макс, и какие доказательства ему удалось найти.

3 серию 1 сезона сериала Пес смотрите онлайн на сайте tv.ua.

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