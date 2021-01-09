Пес 1 сезон 3 серия – смотреть онлайн сериал

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Смотрите в 3 серии сериала Пес

Расследование Макса в сериале «Пес» 1 сезон 3 серия максимально приблизило его к ответу, кто убил Жарова? Но вместе с тем подставило жизнь самого героя под удар.

Неизвестный заказчик убийства Жарова, который скрывается за кулисами, подставляет Максимова и подбрасывает прямо в его квартиру мертвое тело адвоката. Сразу после неприятной находки в дом врывается Гнездилов с группой захвата. Оказывается, в 3 серии сериала «Пес» ICTV ему сообщили, что здесь произошло убийство. Еще более странно, что следователь удивительно осведомлен, где находятся все тайники с оружием Макса! А ведь о них могли знать только Краснов и Леонидов…

Сможет ли герой сериала «Пес» 2019 убедить упертого Гнездилова в своей невиновности? Как ему удастся выйти на след настоящих убийц? И что за ключ ищут преступники, которые убрали Жарова? Смотри онлайн «Пес» 1 сезон 3 серия и узнай, кого из друзей подозревает Макс, и какие доказательства ему удалось найти.

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