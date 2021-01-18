Любовница в наследство: 1 серия - смотреть онлайн от 18.01.2021

18 января на канале СТБ вышел сериал Любовница в наследство. Прямо сейчас вы можете смотреть онлайн 1 серию.

Смотрите в 1 серии сериала Любовница в наследство

В сериале Любовница в наследство 1 серия от 18.01.2021 вы увидите жизнь элитного поселка

Таня и Олег женаты много лет, однако оба супруга кажутся несчастными. Таня старается создавать уют в доме, готовит завтраки и собирает вещи мужа в командировки, но тот все чаще завтракает по дороге на работу и отсутствует дома. В обществе друзей они кажутся идеальной парой, но на самом деле все окружающие знают, в чем проблема Красновых. У Тани и Олега генетическая несовместимость, поэтому они не могут иметь общих детей. Несмотря на это, супруги не разводятся, хотя и заметно охладели друг к другу. Вы увидите в 1 серии сериала Любовница в наследство, как Таня отчаянно пытается поддерживать тлеющий огонечек любви. Она хочет проводить больше времени с мужем и, возможно, усыновить ребенка. Знакомая пара тоже готовится к усыновлению. Они даже ходят на курсы для будущих приемных родителей. Таня уговаривает мужа тоже пойти на такие курсы, но у него вечно нет времени. Когда Олег в очередной раз заявил, что едет в командировку, но не взял с собой чемодан, в голову Тани закралось подозрение…

Странные события в поселке

Таня и Олег в сериале Любовница в наследство живут в элитном коттеджном городке, где никогда ничего не происходит. Там живут только обеспеченные люди, которые оплачивают недешевую охрану. Когда одинокая женщина Зина рассказала о том, что на нее напал маньяк, никто не поверил в ее историю! А вот Таня начала беспокоиться. Что, если среди жителей коттеджного поселка действительно завелся кто-то опасный?

В 1 серии сериала Любовница в наследство в дверь Татьяны позвонили. Это оказалась полиция. Копы вызвали Таню на опознание тела. Ее муж то ли упал, то ли спрыгнул с крыши! Свидетели говорят, что Олег был пьян, но Таня в это не верит.

Не успела несчастная оправиться от смерти мужа, как в дверь дома снова позвонили. Беременная девушка с чемоданом зашла в дом покойного Олега, как будто хозяйка, и объявила себя… его женой! Как это возможно?

1 серию сериала Любовница в наследство от 18.01.2021 смотрите онлайн на tv.ua.