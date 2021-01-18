Любовница в наследство: 4 серия - смотреть онлайн от 18.01.2021

18 января на канале СТБ выйдет сериал Любовница. Прямо в 20:00-22:00 на СТБ и скоро онлайн 4 серию на tv.ua.

Смотрите в 4 серии сериала Любовница в наследство

Прошлым вечером Таня увидела Карину и Толика вместе. На следующее же утро в мелодраме Любовница в наследство 4 серия от 18.01.2021 она собрала все вещи Карины и выставила ее из дому. Она не выдержит, если у нее украдут еще одного мужчину.

Но быть с Толиком после увиденного Таня не может. Она разорвала с ним любые связи и наняла себе нового инструктора по вождению. Таня осталась совсем одна. Теперь ее поддерживает только брат Олега Кирилл. Мужчина ее заверил, что никоим образом не причастен к смерти ее мужа. И рассказал о том, что навел справки о Карине. Оказывается, три года назад девушка пыталась убить своего сожителя ради денег. На его месте могла оказаться и Таня… Что делать с этой информацией?

4 серию сериала Любовница в наследство от 18.01.2021 смотрите в 20:00-22:00 на СТБ и скоро онлайн на tv.ua.