Любовница в наследство: 3 серия - смотреть онлайн от 18.01.2021

18 января 2021 18:44 Александр Кива
Любовница в наследство: 3 серия - смотреть онлайн от 18.01.2021
Любовница в наследство: смотреть онлайн 3 серию
пресс-служба

18 января на канале СТБ выйдет сериал Любовница. Прямо в 20:00-22:00 на СТБ и скоро онлайн 3 серию на tv.ua.

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Смотрите в 3 серии сериала Любовница в наследство 

Таня с Кариной и Толиком решают провести собственное расследование смерти Олега в мелодраме Любовница в наследство 3 серия от 18.01.2021.

Карина уверена, что их мужа убили из-за денег. Ведь последние несколько лет кто-то из сотрудников крал немалые бюджеты у фирмы. Но чтобы кого-то обвинять, нужно тщательно во всем разобраться. Толик советует Тане нанять независимого аудитора, чтобы он отследил движение средств в компании. Что Таня вскоре и делает. Результаты анализа в сериале Любовница в наследство 2021 ее неприятно удивят…

Не смотря не это, Кирилл заверяет Таню, что фирма не банкрот. И все деньги были потрачены на будущее компании. Не похоже, чтобы он хотел нажиться на деньгах Олега и его семьи. 

3 серию сериала Любовница в наследство от 18.01.2021 смотрите в 20:00-22:00 на СТБ и  скоро онлайн на tv.ua.

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