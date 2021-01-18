Любовница в наследство: 2 серия - смотреть онлайн от 18.01.2021

18 января на канале СТБ выйдет сериал Любовница. Прямо в 20:00-22:00 на СТБ и скоро онлайн 2 серию на tv.ua.

Смотрите во 2 серии сериала Любовница в наследство

Смотрите во 2 серии сериала Любовница в наследство от 18.01.2021, что будет, если две вдовы одного мужа будут жить под одной крышей!

Таня считает Карину невыносимой. Она неряха, не умеет готовить, включает телевизор на полную громкость и не стесняется хамить хозяйке дома. В то же время Карина считает Таню скучной и холодной женщиной, которая и мужа не смогла в семье удержать, и даже не сумела найти общий язык с водителем, который работает у нее уже пять лет!

Таня учится водить машину

Водитель Андрей во 2 серии сериала Любовница в наследство решил уволиться, чтобы заняться своим любимым делом – диджеингом. К удивлению Тани оказалось, что Карина уже знает увлечения водителя, хотя живет с ними совсем недолго.

Таня призналась, что она когда-то заканчивала автошколу, и Карина тут же начала ее подначивать продемонстрировать свои таланты. Таня повелась на провокацию и села за руль. Сначала дело шло неплохо, а потом она едва не врезалась в машину человека, который только что подъехал к ее дому. И это еще полбеды. Оказалось, что водитель – это Толик Живодер, которому Олег был должен крупную сумму денег. Олег не вернул долг, поэтому теперь Анатолий намерен забрать дом Татьяны.

Женщина во 2 серии сериала Любовница в наследство не могла поверить, что ее дом заложен! В отчаянии она обратилась за помощью к брату Олега Кириллу. Покойный муж Тани действительно влез в долги, так что теперь ей придется расстаться с любимым домом. Кирилл предложил вдове переехать жить к нему, чем вызвал бурю эмоций у Карины: она считает, что между Таней и Кириллом проскочила искорка.

Несмотря на проблемы с жильем, Таня не предлагает Карине отправиться на все четыре стороны. Вместо этого она покупает девушке одежду для беременных и вместе с ней учиться водить машину. Обе женщины не верят в то, что Олег мог просто взять и упасть с крыши, ведь он был очень осторожным человеком, к тому же в юности увлекался альпинизмом. Неужели кто-то мог его убить?

Узнайте, как Таня справлялась с жилищными проблемами, училась водить и находить компромиссы со второй женой своего покойного супруга...

2 серию сериала Любовница в наследство от 18.01.2021 смотрите в 20:00-22:00 на СТБ и скоро онлайн на tv.ua.