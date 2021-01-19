Нюхач 1 сезон: смотреть онлайн 1 серию

19 января 2021 14:20 Александр Кива
Нюхач 1 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Нюхач 1 сезон: смотреть онлайн 1 серию
пресс-служба

Смотрите онлайн на TV.ua 1 серию сериала Нюхач (ICTV).

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Смотрите в 1 серии 1 сезона сериала Нюхач

Нюхач обладает необыкновенным даром — уникальным обонянием. Его друг Виктор, работающий в специальном Бюро расследований, часто привлекает Нюхача в качестве эксперта. Участковый находит труп директора строительной компании, который исчез с деньгами вкладчиков. Нюхач уверен, что жертву отравили, а деньги похитили. Виктор начинает следствие, допрашивает Булавина, сотрудника убитого. Но на следующий день Булавина находят мертвым. На этот раз — огнестрельное ранение, но убийца — тот же…

1 серию сериала Нюхач смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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