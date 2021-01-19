Нюхач 1 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Смотрите онлайн на TV.ua 1 серию сериала Нюхач (ICTV).
Нюхач обладает необыкновенным даром — уникальным обонянием. Его друг Виктор, работающий в специальном Бюро расследований, часто привлекает Нюхача в качестве эксперта. Участковый находит труп директора строительной компании, который исчез с деньгами вкладчиков. Нюхач уверен, что жертву отравили, а деньги похитили. Виктор начинает следствие, допрашивает Булавина, сотрудника убитого. Но на следующий день Булавина находят мертвым. На этот раз — огнестрельное ранение, но убийца — тот же…
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