Нюхач 1 сезон: смотреть онлайн 4 серию
Смотрите онлайн на TV.ua 4 серию сериала Нюхач (ICTV).
Немецкое правительство принимает решение вернуть в Россию картину кисти Ильи Репина. Во время пресс-конференции в роскошной галерее Нюхач подходит поближе к шедевру и понимает, что перед ним — фальшивка. Для того, чтобы придать своим словам вес, он заявляет, что является сотрудником специального Бюро расследований. Разгорается скандал, Нюхачу никто не хочет верить…
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