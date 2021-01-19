Нюхач 1 сезон: смотреть онлайн 8 серию
Смотрите онлайн на TV.ua 8 серию сериала Нюхач (ICTV).
Нюхачу приходит посылка. В ней — ручка и записка: «Спаси ее». Запахов ни на бумаге, ни на коробке нет, а вот ручка пахнет конюшней и дешевой косметикой. Пока вместе с Виктором он ломает голову над этой загадкой, приходит сообщение: на ипподроме найден труп кассирши. На месте преступления — коробка с ручкой и записка: «Он совсем рядом». Запахи приводят друзей на лодочную станцию, где они обнаруживают труп сторожа. Нюхач понимает, что с ним играют в какую-то странную и жестокую игру. Он еще не знает, что следующая жертва — его любимая женщина…
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