Нюхач 1 сезон: смотреть онлайн 6 серию
Смотрите онлайн на TV.ua 6 серию сериала Нюхач (ICTV).
У крупного бизнесмена похищают сына, которого он воспитывает один после развода с женой. За мальчика требуют выкуп, деньги нужно собрать за 48 часов. Нюхач очень точно описывает похитителя. По запаху полироля, который используют для подготовки машин к продаже, он выводит Виктора на главного подозреваемого — директора одной из станций техобслуживания. Но след оказывается ложным. Времени остается все меньше, но тут выясняются такие факты об отце похищенного мальчика, что ход расследования кардинально меняется…
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