Нюхач 1 сезон: смотреть онлайн 2 серию
Смотрите онлайн на TV.ua 2 серию сериала Нюхач (ICTV).
Председателя правления банка в момент подписания договора убивает снайпер. Нюхач устанавливает, что убийца работает на табачной фабрике, которая производит дешевые сигареты. В этот же день пуля того же снайпера настигает заместителя префекта, занимающегося землеотводом. Выясняется, что обе жертвы были близкими друзьями и вместе вели не совсем законные дела. Есть у них еще один друг, генерал. Виктор приходит в военную часть, но генерал беседовать отказывается и становится следующей жертвой. Но на этот раз снайпер промахивается…
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