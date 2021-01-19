Нюхач 1 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Смотрите онлайн на TV.ua 3 серию сериала Нюхач (ICTV).
Алекс, сын Нюхача, оказывается под следствием. Парень задержан с пистолетом в руках около трупа, а еще у него нашли 600 граммов марихуаны. Следователь ведет себя странно и никого не допускает к мальчику. Нюхач понимает, что ему нужно брать дело в свои руки. Вместе с Виктором он проникает в квартиру, где было совершено преступление, и обнаруживает, что там находилась крупная партия героина. На этот раз от его уникальных способностей зависит не просто истина, а судьба его сына…
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