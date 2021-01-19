Нюхач 1 сезон: смотреть онлайн 5 серию

19 января 2021 12:43 Александр Кива
Нюхач 1 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Нюхач 1 сезон: смотреть онлайн 5 серию
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Смотрите онлайн на TV.ua 5 серию сериала Нюхач (ICTV).

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Смотрите в 5 серии 1 сезона сериала Нюхач

Ночью в военном госпитале неизвестный убивает четырех пациентов — солдат-контрактников, пострадавших в драке. Расследование приводит в военную часть, где процветают неуставные отношения и дедовщина. После того как погибает еще один контрактник, становится очевидно, что в части действует мститель, расчетливый и жестокий. Но так ли это? Задачу под силу решить только Нюхачу.

5 серию сериала Нюхач смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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