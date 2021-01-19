Нюхач 1 сезон: смотреть онлайн 7 серию
Смотрите онлайн на TV.ua 7 серию сериала Нюхач (ICTV).
На сходке крупных криминальных авторитетов происходит ЧП. Находят труп одного из воров в законе Миши Киевского. Под подозрение подпадает вор по кличке Трефа. Но король воров, Мустафа, вызывает в качестве эксперта… Нюхача. Тот приезжает и ставит условие: о трупе сообщить в полицию. Мустафа соглашается. Нюхач устанавливает, что убийство произошло на складе одежды секонд-хенда. Но в этот момент в гольф-клуб, где происходит сходка, врывается СБР. Виктор включается в расследование…
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