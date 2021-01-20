Рецепт любви 3 серия: смотреть онлайн эфир от 20.01.2021
На канале СТБ вышел сериал Рецепты любви. Смотрите онлайн 3 серию Рецепта любви прямо сейчас — онлайн на tv.ua.
В 3 серии нас ждут неожиданные события. Лариса и дворецкий Игорь поцеловались, а Антон сблизился с кухаркой Любой и собирается отменить свадьбу со своей невестой. Мама Ларисы Прасковья случайно влюбляет в себя сэра Эдуарда, который в итоге делает ей предложение. Чем же закончится свадьба родителей наших молодоженов? Смотрите в 3 серии сериала Рецепт любви.
3 серию сериала Рецепт любви от 20.01.2021 смотрите онлайн на tv.ua.