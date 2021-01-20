Рецепт любви 4 серия: смотреть онлайн эфир от 20.01.2021
На канале СТБ вышел сериал Рецепты любви. Смотрите онлайн 4 серию Рецепта любви прямо сейчас — онлайн на tv.ua.
В 4 заключительной серии сериала Рецепт любви Лариса и Антон наконец осознали, что не хотят быть вместе и влюблены в других людей. Лариса решает остаться с Игорем, а Антон хочет жениться на Любе. Тем временем в Лондоне сэр Эдуард и Прасковья продолжают обустраивать свою новую совместную жизнь, не обращая внимания ни на чьи слова и сплетни. Чем же закончится эта запутанная любовная история, в которой принимают участие так много людей? Не пропустите финал сериала Рецепт любви – смотрите онлайн 4 серию увлекательной мелодрамы.
4 серию сериала Рецепт любви от 20.01.2021 смотрите онлайн на tv.ua.