Рецепт любви 2 серия: смотреть онлайн эфир от 20.01.2021

20 января 2021 09:42 Александр Кива
Рецепт любви 2 серия: смотреть онлайн эфир от 20.01.2021
Рецепт любви: смотреть онлайн 2 серию
пресс-служба

На канале СТБ вышел сериал Рецепты любви. Смотрите онлайн 2 серию Рецепта любви прямо сейчас — онлайн на tv.ua.

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Смотрите во 2 серии сериала Рецепт любви

Во 2 серии Лариса продолжает строить выдуманную легенду о своей семье. Она снимает огромный особняк, нанимает слуг и принаряжает свою маму. По приезду, сэр Эдуард начинает все больше и больше интересоваться семьей будущей невестки, тем самым побуждая Ларису к придумыванию нового вранья. К чему же приведет эта непрекращающаяся ложь девушки?

2 серию сериала  Рецепт любви от 20.01.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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