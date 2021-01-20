Нюхач 2 сезон 2 серия: смотреть онлайн эфир 20.01.2021
Смотрите онлайн на TV.ua 2 серию 2 сезона сериала Нюхач (ICTV) от 20.01.2021.
Нюхач выходит из больницы, и оказывается на мушке у таинственного снайпера… Машина, которую высылает за ним Виктор, перекрывает цель и спасает Нюхачу жизнь. Нюхач и Виктор оказываются на месте преступления - в подсобке супермаркета убито трое охранников… Главный подозреваемый - коллега погибших. Он рассказывает Лебедеву о том, что охранники вымогали деньги у людей, обещает утром явиться в полицию с повинной, но не успевает…
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