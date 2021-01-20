Нюхач 2 сезон 3 серия: смотреть онлайн эфир 20.01.2021
Смотрите онлайн на TV.ua 3 серию 2 сезона сериала Нюхач (ICTV) от 20.01.2021.
Нюхач и Виктор вовлечены в новое дело: в роскошном особняке найден мертвым бизнесмен Новиков. Невольным убийцей становится его сын-аутист, который бросил в ванную работающий фен. Все выглядит как несчастный случай, но так ли это на самом деле? В процессе распутывания этого дела, загадки только множатся. Тем временем за каждым шагом Нюхача и Виктора наблюдают.
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