Нюхач 2 сезон 3 серия: смотреть онлайн эфир 20.01.2021

20 января 2021 13:50 Александр Кива
Нюхач 2 сезон 3 серия: смотреть онлайн эфир 20.01.2021
Нюхач 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
пресс-служба

Смотрите онлайн на TV.ua 3 серию 2 сезона сериала Нюхач (ICTV) от 20.01.2021.

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Смотрите в 3 серии 2 сезона сериала Нюхач

Нюхач и Виктор вовлечены в новое дело: в роскошном особняке найден мертвым бизнесмен Новиков. Невольным убийцей становится его сын-аутист, который бросил в ванную работающий фен. Все выглядит как несчастный случай, но так ли это на самом деле? В процессе распутывания этого дела, загадки только множатся. Тем временем за каждым шагом Нюхача и Виктора наблюдают.

3 серию сериала Нюхач 2 сезон смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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