Нюхач 2 сезон 4 серия: смотреть онлайн эфир 21.01.2021
Смотрите онлайн на TV.ua 4 серию 2 сезона сериала Нюхач (ICTV) от 21.01.2021.
Американский IT-специалист прилетает на конференцию, но прямо в аэропорту он меняет внешность и скрывается от встречающих его вместе со своей переводчицей. Они - агенты американской и российской разведок, но чувства, вспыхнувшие между ними, оказываются сильнее государственных интересов. Виктор и Нюхач вместе со службой внешней разведки ищут беглецов, и шаг за шагом раскрывают план их побега…
4 серию сериала Нюхач 2 сезон смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.