Нюхач 2 сезон 5 серия: смотреть онлайн эфир 20.01.2021
Смотрите онлайн на TV.ua 5 серию 2 сезона сериала Нюхач (ICTV) от 21.01.2021.
Расследование убийства студентки Алины показывает, что у скромной девушки было слишком много тайн: откуда у нее деньги, чтобы снимать роскошную квартиру? И кто из трех мужчин, побывавших в тот вечер у нее в гостях, стал ее убийцей? Нюхач и Виктор разгадывают все загадки, но во время поимки преступника загадочный снайпер убивает его.
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