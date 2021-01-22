Нюхач 2 сезон 5 серия: смотреть онлайн эфир 20.01.2021

22 января 2021 11:20 Александр Кива
Нюхач 2 сезон 5 серия: смотреть онлайн эфир 20.01.2021
Нюхач 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
пресс-служба

Смотрите онлайн на TV.ua 5 серию 2 сезона сериала Нюхач (ICTV) от 21.01.2021.

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Смотрите в 5 серии 2 сезона сериала Нюхач

Расследование убийства студентки Алины показывает, что у скромной девушки было слишком много тайн: откуда у нее деньги, чтобы снимать роскошную квартиру? И кто из трех мужчин, побывавших в тот вечер у нее в гостях, стал ее убийцей? Нюхач и Виктор разгадывают все загадки, но во время поимки преступника загадочный снайпер убивает его.

5 серию сериала Нюхач 2 сезон смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

 

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