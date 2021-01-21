Снайперша 1 серия от 21.01.2021 - смотреть онлайн криминальную драму

21 января на канале СТБ вышел сериал Снайперша. Прямо сейчас вы можете смотреть онлайн 1 серию.

Смотрите в 1 серии сериала Снайперша

Вера живет шикарной и красивой жизнью. Во всяком случае, так кажется со стороны. Но за роскошь приходится платить большую цену…

В сериале Снайперша 1 серия эфир СТБ от 21.01.2021 рассказывается о сложной судьбе женщины по имени Вера. Она кажется успешной бизнесвумен, но на самом деле она – снайперша, и заработала на свою шикарную жизнь весьма сомнительными методами.

Евгения Львовна – начальница Веры – славится тем, что может решить абсолютно любую проблему. Нужно только назвать цену. Так, она предложила свою специфическую помощь бизнесмену Рыкову, который незаконно приватизировал свой комбинат в 90-е. У мужчины есть только один выход, чтобы избежать тюрьмы – продать предприятие латышскому бизнесмену Михаилу Крумсу. Тот не очень хочет заключать сомнительную сделку, но у Евгении Львовны есть секретное оружие. И имя ей – Вера… Смотрите в сериале Снайперша 1 серия, в каком жестоком мире живет главная героиня.

Вера живет в шикарной квартире, но у нее никого нет, кроме подруги Любы. У нее не бывает отпусков, нет любимых людей – сплошные тайны. Единственное, что Вера умеет – это исполнять свою работу хорошо. Евгения Львовна дает ей наводку на богатых мужчин, от которых нужно что-то получить. И Вера делает это – любой ценой. Она еще ни разу не делала осечек, поэтому ее и считают снайпершей.

Однако теперь, кажется, «карьере» Веры настал конец. Во время очередного медосмотра она обнаружила, что беременна… Хотя врачи еще 20 лет назад говорили, что она не может иметь детей! Но Евгения Львовна не хочет так просто отпускать свою лучшую снайпершу, и она ставит Вере условие: та должна выполнить последнее задание – и тогда будет свободна. Смотрите в сериале Снайперша 1 серия, как перед Верой встал самый сложный выбор в ее жизни.

Тем временем, к Любе приехала ее племянница Надя, которая только-только закончила провинциальный техникум. Девочка приехала в столицу с большими мечтами – она хочет поступить в университет и жить такой же красивой жизнью, как «тетя Вера».

Возможно, Вере наконец-то подвернулся шанс оставить вместо себя преемницу и покинуть «бизнес»?

1 серию сериала Снайперша от 21.01.2021 смотрите онлайн на tv.ua.