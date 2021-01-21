Снайперша 4 серия от 21.01.2021 - смотреть онлайн криминальную драму

21 января на канале СТБ вышел сериал Снайперша. Прямо сейчас вы можете смотреть онлайн 4 серию.

Смотрите в 4 серии сериала Снайперша

Надя нарушила самое главное правило снайперши: ни в коем случае нельзя влюбляться в свою цель. Какие последствия это повлекло?

В мелодраме Снайперша 4 серия эфир СТБ от 21.01.2021 все тайное стало явным!

Вера снова резко изменила тактику и повелела Наде помешать подписанию договора. У нее не получилось – и Михаил все-таки приобрел злосчастный комбинат… Теперь ее работа закончена. Вера отобрала у девушки телефон и запретила ей общаться с Крумсом. Надя потребовала объяснений от своей наставницы и была шокирована тем, что она услышала. Смотрите в сериале Снайперша 4 серия, что она узнала.

Михаил бросился на поиски Нади. Оказалось, что в отделе кадров нет никакой информации о девушке. Тогда он нашел ее тетю, Любу, которую он считал смертельно больной. Сердце Любаши не выдержало, когда она узнала о чудовищном обмане племянницы, поэтому она рассказала Крумсу всю правду о провернутой Надей и Верой афере.

Надя поняла, что она совершила огромную ошибку, встав на путь снайперши. Она не может обманывать такого прекрасного человека, как Михаил. Тем более, что у нее возникли к нему настоящие чувства… Однако теперь ее любовь оказалась под ударом, ведь Крумс знает правду о ней, а кто может простить такой обман? Смотрите драматический финал сериала Список желаний 4 серия!

Вера поняла, что они с Надей обе оказались в беде. Евгения Львовна отказалась отдавать Вере ее дело, и теперь им с девочкой грозят по-настоящему серьезные неприятности.

Вера поняла, что у нее есть только один шанс, поэтому она обратилась за помощью к Владимиру – отцу ее ребенка. Ей тоже пришлось рассказать правду о себе… Смотрите в сериале Снайперша 4 серия, как он отреагировал на правду.

А безнадежно влюбленный в Надю Паша пришел к Вере за помощью: он готов на все, чтобы уберечь Надю от неприятностей.

Получилось ли у Веры обрести долгожданную свободу, а у Нади – спасти свою любовь?

4 серию сериала Снайперша от 21.01.2021 смотрите онлайн на tv.ua.