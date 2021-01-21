Снайперша 3 серия от 21.01.2021 - смотреть онлайн криминальную драму

21 января на канале СТБ вышел сериал Снайперша. Прямо сейчас вы можете смотреть онлайн 3 серию.

Смотрите в 3 серии сериала Снайперша

Михаил Крумс попал на крючок! После того, как бизнесмен встретил Надю, он потерял сон и аппетит. Все, о чем он может думать – это девушка, как две капли воды похожая на его погибшую жену…

Героиня сериала Снайперша 3 серия эфир СТБ от 21.01.2021 делает заметные успехи. Михаил настолько потерял голову от Нади, что совершенно забыл о всех подводных камнях сомнительной сделки!

Крумс начал вести себя странно – напился в одиночестве, потребовал, чтобы Надя стенографировала его переговоры насчет комбината. И кажется, что он совершенно забыл о том, почему ему изначально не нравилась идея покупки этого предприятия. Он придумывает все новые и новые предлоги, чтобы встретиться с девушкой. Смотрите в сериале Снайперша 3 серия, как серьезный бизнесмен потерял голову от любви.

Вера и Надя придумали идеальный образ, основываясь на информации о погибшей жене Михаила

По легенде, Надя обожает Чехова, Ремарка и Стендаля, играет в любительском театре и мечтает стать актрисой – все, что так любила покойная Инга. Крумс начал верить в переселение душ и судьбу, ведь таких совпадений в жизни не бывает. А вот изощренные планы – вполне. Смотрите в сериале Снайперша 3 серия, как две женщины собрались сломать судьбу ни в чем не повинного предпринимателя.

Михаил остался в городе исключительно ради Нади. Ради нее же он согласился продолжить переговоры насчет комбината. Неужели он согласится на сомнительную сделку только потому, что запал на «секретаршу» хозяина преприятия? Узнайте прямо сейчас – смотрите сериал Снайперша 3 серия эфир СТБ от 20.02.2020 на сайте Teleportal.ua!

Заказчик – тот самый владелец комбината – ликует, надеясь на победу. А вот у Нади проснулась совесть. Пообщавшись с Михаилом, она поняла, что собирается разрушить жизнь очень хорошего человека. Хватит ли у нее силы духа, чтобы довести начатое до конца? Смотрите в сериале Снайперша 3 серия!

Тем временем, Вера готовится стать матерью. Она следует всем указаниям врача и верит в лучшее. Да только у Евгении Львовны совсем другие планы…

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