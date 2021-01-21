Снайперша 2 серия от 21.01.2021 - смотреть онлайн криминальную драму

21 января на канале СТБ вышел сериал Снайперша. Прямо сейчас вы можете смотреть онлайн 2 серию.

Смотрите во 2 серии сериала Снайперша

Впервые в жизни снайперша промахнулась – жертва не перезвонила. Михаил Крумс оказался более сложной целью, чем ей казалось. К счастью, у Веры есть план «Б» - Надя.

В сериале Снайперша 2 серия эфир СТБ от 21.01.2021 Вера решила поменять тактику и привлечь к соблазнению Крумса неожиданную помощницу – любимую племянницу лучшей подруги Любы.

Вера взялась за воспитание девочки, чтобы та привыкала к шикарной жизни. У нее простой жизненный принцип: чтобы зарабатывать миллионы, нужно выглядеть и чувствовать себя на миллион. Для этого Наде нужно научиться хорошим манерам, разговаривать так, чтобы заинтересовать собеседника, и еще многим женским хитростям и премудростям. Смотрите в сериале Снайперша 2 серия, как провинциальная девочка открыла для себя совершенно новую жизнь.

Тетя Нади категорически против того, чтобы та шла по стопам Веры Сергеевны. Люба прекрасна знает, чем занимается ее лучшая подруга, и она не хочет, чтобы юная наивная Наденька загубила свою жизнь на корню. Смотрите в сериале Снайперша 2 серия, как добрая тетя пытается отговорить свою племянницу от принятия неверного решения.

Вера решила проверить свою юную ученицу. Она дала ей первое задание – познакомиться с мужчиной и добиться того, чтобы он дал ей 1000 евро. Любой ценой. Смотрите в сериале Снайперша 2 серия, как Надя справилась со своей первой целью.

Пока Вера занимается обучением Нади, Евгения Львовна сделала свой шаг. Тучи сгущаются над головой Михаила Крумса! Узнайте, какой коварный план придумала начальница Веры – смотрите сериал Снайперша 2 серия на сайте Teleportal.ua

Так почему же Михаил не клюнул на удочку прекрасной Веры? Оказывается, бизнесмен все еще верен своей давно умершей жене. Снайперша попала на однолюба… Так может ли в таком случае обычная девочка Надя привлечь внимание Крумса?

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