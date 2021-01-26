Только скажи 1 серия от 26.01.2021 - смотреть онлайн мелодраму

26 января на канале СТБ вышел сериал Только скажи. Прямо сейчас вы можете смотреть онлайн 1 серию.

Смотрите в 1 серии сериала Только скажи

Мелодрама Только скажи 1 серия от 26.01.2021 знакомит вас с юной и наивной Маргаритой Курбатовой, которая страстно влюблена в своего преподавателя – женатого Марка. Мужчина обещает ей развестись с женой, и Рита, конечно же, верит любимому.

Сможет ли Рита снять розовые очки?

Но вскоре ей придется увидеть Марка с другой стороны. Девушка узнает, что беременна и бежит поделиться счастливой новостью с мужчиной. Но в 1 серии мелодрамы Только скажи выяснится, что Марк не рад такому сюрпризу. Он просит девушку подождать с ребенком, ведь разводиться он все же не собирается. Его жена – дочь друга ректора, и уходить от такой женщины ему просто не выгодно. Но не смотря на уговоры Марка, Маргарита решает оставить малыша.

12 лет спустя…

Рита становится школьной учительницей и воспитывает сына Егора в одиночку. За 12 лет отец ребенка Марк так и не захотел увидеться с ним. Мальчик вырос талантливым, но малообщительным – школьные сверстники не принимают его в коллектив. Но в сериале Только скажи по счастливой случайности Егор знакомится на улице с режиссером Погодиным, который уже долгое время не может найти героя в свой новый сериал «Скажи только слово». Киноистория рассказывает о непростых отношениях отца и сына, и молодого папу играет известный и красивый актер Антон Полянский.

Ненависть или… любовь?

Устроив совместные пробы Антона и Егора, Погодин понимает – это именно то, что ему нужно. Режиссер предлагает актерам провести побольше времени вместе перед началом съемок, чтобы лучше узнать друг друга. Так Антон знакомится с мамой Егора – очаровательной Маргаритой. И скромная учительница, которая совершенно не фанатеет от известного актера, сразу же привлекает его внимание.

Их совместные встречи становятся больше похожими на свидания, а Антону все труднее скрывать свои чувства. Но есть одна проблема – у актера есть девушка Ольга… Да и внезапное появление Марка вносит свои коррективы в жизнь Риты и ее сына. Что ждет дальше героев сериала?

1 серию сериала Только скажи от 26.01.2021 смотрите онлайн на tv.ua.