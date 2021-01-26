Только скажи 3 серия от 26.01.2021 - смотреть онлайн мелодраму

26 января 2021 12:29 Александр Кива
Только скажи 3 серия от 26.01.2021 - смотреть онлайн мелодраму
Только скажи: смотреть онлайн 3 серию
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26 января на канале СТБ вышел сериал Только скажи. Прямо сейчас вы можете смотреть онлайн 3 серию.

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Смотрите в 3 серии сериала Только скажи

Утро главной героини сериала Только скажи, 3 серия от 26.06.2020, началось с новых статей в желтой прессе. Антон Полянский и его девушка Ольга Дорохова теперь помолвлены! Только вот сама пара не в курсе этого: агент Антона Паша подумал, что слова актера о желании жениться были об Ольге, а не о Рите, и рассказал журналистам горячую новость. Теперь Антон пытается понять, что ему делать – продолжать притворяться, что любит Ольгу, или рискнуть своей карьерой и начать отношения с Ритой?

В мелодраме Только скажи Марк после своей неадекватной реакции на новость о взрослом сыне пытается попросить прощения у Риты. Он зовет девушку в планетарий, где просит ее руки. И хотя Маргарита все еще не доверяет Марку, но все же обещает подумать – ведь ее сыну нужен отец…

Неужели Рита согласится выйти замуж за Марка? И какой выбор сделает Антон?

3 серию сериала Только скажи от 26.01.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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