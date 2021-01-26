Только скажи 4 серия от 26.01.2021 - смотреть онлайн мелодраму

26 января на канале СТБ вышел сериал Только скажи. Прямо сейчас вы можете смотреть онлайн 4 серию.

Смотрите в 4 серии сериала Только скажи

У Антона Полянского новые проблемы в сериале Только скажи 4 серия от 26.01.2020. Ольга и Марк решили разрушить пару Антона и Риты и отправили девушке фото, где Антон ей якобы изменяет. Из-за пикантных снимков Маргарита расстается с Антоном и отдает ему кольцо. Антон пытается понять, кто мог подстроить его псевдо измену, чтобы оправдать себя перед Ритой.

В мелодраме Только скажи Марк радуется тому, что его план сработал. И спешит познакомиться с сыном Егором и стать частью его жизни. Но Рите эта идея не нравится, ведь она помнит, как 12 лет назад Марк уговаривал ее избавиться от малыша. И, кажется, Егор уже нашел себе нового папу…

Как сложится история Риты и Антона в финальной серии? Смогут ли простая учительница и известный актер быть вместе?

4 серию сериала Только скажи от 26.01.2021 смотрите онлайн на tv.ua.