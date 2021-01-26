Только скажи 2 серия от 26.01.2021 - смотреть онлайн мелодраму

26 января на канале СТБ вышел сериал Только скажи. Прямо сейчас вы можете смотреть онлайн 2 серию.

Смотрите в 2 серии сериала Только скажи

К Рите возвращаются прежние чувства

После того, как Риту отправили в ее родной университет на курсы повышения квалификации, девушка постоянно сталкивается с Марком – отцом ее сына Егора. И однажды ему все же удается уговорить бывшую любовницу выпить с ним кофе. Он снова пытается ухаживать за Ритой, совершенно не вспоминая, что девушка когда-то была беременна от него.

Марк клянется, что раскаялся и хочет вернуть все назад. К тому же, он давно в разводе и теперь ничто не помешает им быть вместе. Во 2 серии мелодрамы Только скажи Рита начинает задумываться над тем, чтобы возобновить отношения с прежней любовью. Но хватит ли ей смелости рассказать Марку о его сыне?

Ухаживания Антона и ревность Ольги

В мелодраме Только скажи Антон Полянский не оставляет попыток привлечь внимание Риты на съемочной площадке. Он делает ей комплименты и показывает, как хорошо ладит с ее сыном, но Рита игнорирует все попытки Антона.

Симпатию молодого актера к Рите замечает и Ольга, девушка Антона. Ей не нравится то, что мама Егора постоянно присутствует на площадке, а режиссер Слава Погодин прислушивается к ее советам насчет актерской игры Ольги. Будет ли невеста Антона пытаться устранить конкурентку? Смотрите в сериале Только скажи на Телепортале.

Что скрывает Антон Полянский в сериале Только скажи?

Отношения Антона и Егора становятся все больше похожими на родственные. Им нравится проводить время друг с другом, и Антон даже берет с собой Егора на выступление в детский дом. Туда же приезжает и Рита после свидания с Марком. В ходе разговора Антон открывается Рите с совершенно неожиданной стороны. Но только-только появившееся доверие между ними разрушает статья в желтой прессе – журналисты сфотографировали Риту и Антона во время одной из прогулок и тут же приписали им роман! Рита в бешенстве, а вот Антон похоже нисколько не расстроен… Что же Антон Полянский будет делать дальше? И сможет ли Рита рассказать про сына Марку?

2 серию сериала Только скажи от 26.01.2021 смотрите онлайн на tv.ua.