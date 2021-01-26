Нюхач 2 сезон 6 серия: смотреть онлайн эфир 26.01.2021

26 января 2021 17:14 Александр Кива
Нюхач 2 сезон 6 серия: смотреть онлайн эфир 26.01.2021
Нюхач 2 сезон: смотреть онлайн 6 серию
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Смотрите онлайн на TV.ua 6 серию 2 сезона сериала Нюхач (ICTV) от 26.01.2021.

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Смотрите в 6 серии 2 сезона сериала Нюхач

Снайпер с загадочной татуировкой «1354» оказывается важным свидетелем. Замминистра обороны рассказывает генералу СБР об армейском отделении специального назначения, созданном для особых поручений… Но однажды эта группа выходит из под контроля. В руках СБРа - ключ к разгадке многих тайн, но конвоир СБР неожиданно стреляет в арестованного снайпера, а потом - убивает себя…

6 серию сериала Нюхач 2 сезон смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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