Нюхач 2 сезон 6 серия: смотреть онлайн эфир 26.01.2021
Смотрите онлайн на TV.ua 6 серию 2 сезона сериала Нюхач (ICTV) от 26.01.2021.
Снайпер с загадочной татуировкой «1354» оказывается важным свидетелем. Замминистра обороны рассказывает генералу СБР об армейском отделении специального назначения, созданном для особых поручений… Но однажды эта группа выходит из под контроля. В руках СБРа - ключ к разгадке многих тайн, но конвоир СБР неожиданно стреляет в арестованного снайпера, а потом - убивает себя…
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