Нюхач 2 сезон 7 серия: смотреть онлайн эфир 26.01.2021

26 января 2021 17:44 Александр Кива
Нюхач 2 сезон 7 серия: смотреть онлайн эфир 26.01.2021
Нюхач 2 сезон: смотреть онлайн 7 серию
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Смотрите онлайн на TV.ua 7 серию 2 сезона сериала Нюхач (ICTV) от 26.01.2021.

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Смотрите в 7 серии 2 сезона сериала Нюхач

В городе орудует маньяк. Он убивает бездомных, гримирует их, а тела оставляет в людных местах. Под подозрение попадает журналист, ведущий криминальную хронику в газете, но у него - серьезное алиби. Дело осложняется тем, что шесть лет назад была совершена аналогичная серия убийств. Одна девочка выжила, оставшись на всю жизнь инвалидом… Поиски девочки и ее отца приводят Виктора и Нюхача к удивительным открытиям…

7 серию сериала Нюхач 2 сезон смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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