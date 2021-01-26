Нюхач 2 сезон 7 серия: смотреть онлайн эфир 26.01.2021
Смотрите онлайн на TV.ua 7 серию 2 сезона сериала Нюхач (ICTV) от 26.01.2021.
В городе орудует маньяк. Он убивает бездомных, гримирует их, а тела оставляет в людных местах. Под подозрение попадает журналист, ведущий криминальную хронику в газете, но у него - серьезное алиби. Дело осложняется тем, что шесть лет назад была совершена аналогичная серия убийств. Одна девочка выжила, оставшись на всю жизнь инвалидом… Поиски девочки и ее отца приводят Виктора и Нюхача к удивительным открытиям…
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