Список желаний 1 серия от 27.01.2021 - смотреть онлайн мелодраму

27 января на канале СТБ вышел сериал Список желаний. Прямо сейчас вы можете смотреть онлайн 1 серию.

Смотрите в 1 серии сериала Список желаний

Жизнь Маши Синицыной перевернулась с ног на голову, когда у нее обнаружили рак в терминальной стадии. На что будет похожа ее жизнь теперь? Бесконечная химия, больницы, лекарства? Или это – шанс изменить все?

Будни главной героини сериала Список желаний 1 серия эфир СТБ от 27.01.2021 мало похожи на сказку. Ей 32 года, но она все еще живет с мамой. Уже 10 лет работает в турфирме, где ее не ценят ни как человека, ни как работника.

А еще она вечно попадает в неприятности. То проспит важную встречу, то из салона заберут машину для важного клиента фирмы. Маша попадает в аварию, а еще – безнадежно влюбляется. Кажется, на ее голову свалились все тридцать три несчастья! Смотрите в сериале Список желаний 1 серия, какие невзгоды пришлось пережить бедной Маше Синицыной.

Неприятности продолжают сыпаться одна за другой. Машу приставили личным гидом для эксцентричной звезды – маэстро Ерохина. Мужчина с первого взгляда невзлюбил девушку, да еще и обвинил ее в краже. Смотрите в сериале Список желаний 1 серия, чем это обернулось для героини.

Девушка не понимает, за что судьба так к ней несправедлива. Она работает без отпусков и отгулов, практически без выходных. Из-за работы она даже попадает в аварию! К счастью для Маши, обошлось без повреждений.

Авария стала для нее, можно сказать, судьбоносной. Врачом Маши оказался старый школьный товарищ по прозвищу Пушкин. Маша обрадовалась старому знакомому, а вот он, почему-то, не очень… Что произошло между девушкой и ее врачом в прошлом? Узнайте в продолжении сериала Список желаний!

К сожалению, Пушкин принес Маше плохие новости: на желчном пузыре девушки обнаружили злокачественное образование…

Что сделала Маша после того, как узнала о своем смертельном заболевании?

1 серию сериала Список желаний от 27.01.2021 смотрите онлайн на tv.ua.