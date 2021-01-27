Список желаний 4 серия от 27.01.2021 - смотреть онлайн мелодраму

27 января на канале СТБ вышел сериал Список желаний. Прямо сейчас вы можете смотреть онлайн 4 серию.

Смотрите в 4 серии сериала Список желаний

Жизнь подкидывает Маше одно препятствие за другим. Получится ли у нее исполнить все желания из списка? Дождется ли Маша своего новогоднего чуда?

В квартиру главной героини сериала Список желаний 4 серия эфир СТБ от 27.01.2021 заявились люди, утверждающие, что они якобы из правоохранительных органов. Машу обвинили в похищении кольца пианиста Ерохина. Ей удалось избавиться от незваных гостей, но тут же появилась следующая проблема – мама нашла ее таблетки. Что ж, все тайное становится явным – вот и Маше не удалось скрывать свое заболевание вечно. Смотрите в сериале Список желаний 4 серия, как мама Синицыной отреагировала на шокирующие новости.

Неприятности продолжают сыпаться на Машу. Она неожиданно обнаружила, что ее банковский счет заморозили. Оказалось, что тут замешан фонд Кауфман…

Маша решила разобраться с ситуацией и отправилась за ответами к Насте. Бывшая невеста Алексея была не очень рада видеть его новую возлюбленную. Она сделала Маше неожиданное предложение… Смотрите в сериале Список желаний 4 серия, что Настя хотела от Синицыной.

Дальше – все страннее и страннее. Маша неожиданно получила приглашение на праздник в честь 20-летия фирмы, откуда она уволилась. Во время торжества она встретила того самого Ерохина, который обвинил ее в краже… Что получилось дальше – смотрите в сериале Список желаний 4 серия.

Маше неожиданно перестало помогать лечение. В отчаянии Никита обратился к Алексею, несмотря на то, что у него самого есть чувства к старой подруге…

Невозможно лечить человека, если он сам не хочет жить. Никита это прекрасно понимает. Получилось ли у него достучаться до Алексея? Смог ли он помочь Маше? И самое главное… исполнились ли все ее желания?

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