Список желаний 3 серия от 27.01.2021 - смотреть онлайн мелодраму

27 января 2021 16:09 Александр Кива
Список желаний 3 серия от 27.01.2021 - смотреть онлайн мелодраму
Список желаний: смотреть онлайн 3 серию

27 января на канале СТБ вышел сериал Список желаний. Прямо сейчас вы можете смотреть онлайн 3 серию.

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Смотрите в 3 серии сериала Список желаний

Маша согласилась на экспериментальное лечение. Она помнит, как мучился ее отец, пока боролся с тем же заболеванием. Но ради любви она готова на все…

Главная героиня сериала Список желаний 3 серия эфир СТБ от 27.01.2021 решила бороться с раком. Она начала проходить экспериментальное лечение, которое ей прописал ее врач и по совместительству старый друг Никита по прозвищу Пушкин.

Кажется, в жизни Маши Синицыной снова появилась надежда! Она даже решила поучаствовать в розыгрыше билетов на концерт Дмитрия Шурова. Неожиданно для себя Маша выиграла. Смотрите в сериале Список желаний 3 серия, как смертельно больная девушка отправилась на концерт мечты.

Конечно, в жизни Маши не все так безоблачно. Она мечтала пойти на концерт с Алексеем, но неожиданно узнала неприятную правду о нем… Вместо этого она пригласила Никиту. Маша считает своего врача замечательным другом, но что чувствует сам Пушкин? Смотрите в мелодраме Список желаний 3 серия.

Кроме того, Маше приходится скрывать свое состояние от матери. Меньше всего на свете Маша хочет, чтобы мама снова проходила через этот ад – потерю родного человека после долгой тяжелой болезни… Мама начинает волноваться из-за худого и бледного вида дочери. К тому же, она увидела следы от инъекций на руках дочки… Не пропустите настоящую семейную драму в сериале Список желаний 3 серия!

Говорят, что незаменимых людей не бывает. Особенно эту фразочку любил повторять начальник Маши. Но когда у фирмы начались проблемы, выяснилось, что без «некомпетентной и безответственной» Синицыной не обойтись. Смотрите в сериале Список желаний 3 серия, как восторжествовала справедливость!

Но Машу уже не волнуют деньги. Она хочет научиться танцевать танго и прыгнуть с парашютом. В качестве компенсации за свою помощь фирме она попросила всего лишь одну вещь – партнера для отработки танца… 

3 серию сериала Список желаний от 27.01.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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