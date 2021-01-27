Список желаний 2 серия от 27.01.2021 - смотреть онлайн мелодраму

27 января на канале СТБ вышел сериал Список желаний. Прямо сейчас вы можете смотреть онлайн 2 серию.

Смотрите во 2 серии сериала Список желаний

После того, как Маша узнала свой смертельный диагноз, она решила жить на полную катушку, получая удовольствие от каждого момента. Но одна встреча изменила все.

В сериале Список желаний 2 серия эфир СТБ от 27.01.2021 главная героиня уехала на горнолыжный курорт, чтобы отвлечься от страшной новости, которая свалилась на нее, как снег на голову. Там она неожиданно встретила Алексея – мужчину своей мечты и по совместительству своего бывшего шефа. К счастью, он понятия не имеет о том, кто такая Маша, и даже принимает ее за экскурсовода. Маша хватается за такую возможность. Она решила устроить ему незабываемый день… Какой – смотрите в сериале Список желаний 2 серия.

Алексей оказался человеком с непростым характером. Какие бы развлечения не придумывала для него Маша – катание на собачьей упряжке, купание в горячих источниках – ему все не нравится. Тем не менее, Синицына все больше и больше влюбляется в непреступного мужчину…

Алексею не понравились развлечения Маши, поэтому он решил поступить по-своему и потащил ее на горнолыжную трассу. Одна беда – Синицына с самого детства до дрожи боится кататься на лыжах. Смотрите в сериале Список желаний 2 серия, как Алексей помог ей преодолеть этот страх.

Молодые люди та увлеклись катанием на лыжах, что совсем забыли о времени. Когда они спохватились, трассу уже закрыли… В довершение всего, начался снежный буран! Говорят, совместно пережитые трудности сближают. Смотрите в сериале Список желаний 2 серия, как непогода помогла развиться чувствам Маши.

Да только не зря ли она тешит себя надеждой? Ведь Алексей уже планирует свадьбу с другой – с дочерью владельца крупного фонда… Узнайте подробности в сериале Список желаний 2 серия.

Когда Маша вернулась домой, ей стало очень плохо. Но теперь она не хочет умирать. Новая любовь вернула ей вкус к жизни…

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