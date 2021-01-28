Кафе на Садовой 1 серия от 28.01.2021 - смотреть онлайн мелодраму

28 января на канале СТБ вышел сериал Кафе на Садовой. Прямо сейчас вы можете смотреть онлайн 1 серию.

Смотрите в 3 серии сериала Кафе на Садовой

Отсидеть в тюрьме за преступление, которое не совершала. Потерять ребенка, работу и всех друзей. Главная героиня пережила немыслимое, и теперь пытается отстроить свою жизнь из руин.

Детский психолог Оля в сериале Кафе на Садовой 1 серия от 28.01.2021 выходит из тюрьмы. Четыре года женщина отбывала срок за своего мужа – труса и эгоиста. Как-то раз супруги возвращались домой на автомобиле. На улице лило, как из ведра, и видимость была ужасной. Миша – микробиолог, который вот-вот должен был защитить диссертацию, не уследил за дорогой и сбил человека. От жуткого страха, что его научная карьера пойдет ко дну, а сам он попадет в тюрьму, мужчина умолял жену взять вину на себя. В 1 серии Кафе на Садовой он судорожно пообещал ей, что его друг-адвокат добьется для Оли условного срока. Но этого так и не случилось…

Как только подвернулась возможность, Михаил согласился на выгодный контракт и улетел в Швейцарию, а собственного сына сдал в детдом.

Смотри онлайн Кафе на Садовой 1 серия и узнай, как изменился мир Оли, пока она была в тюрьме. От социальных служб героиня узнает, что Гошу забрала под опеку чужая семья. После всех событий 4-летней давности мальчик замкнулся в себе и перестал говорить. Она берет адрес опекунов и едет за сыном. Как детский психолог, Оля понимает, что мальчик уже мог ее забыть и внезапное появление может его травмировать. В ней борются рациональный специалист и мать…

В сериале Кафе на Садовой» серия 1 Оля устраивается на работу в кафе неподалеку дома, где живет Гоша. Так онанадеется постепенно узнать его.

Как мир принял бывшую заключенную? Где она нашла кров? И что собирается делать дальше?

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