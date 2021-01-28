Кафе на Садовой 4 серия от 28.01.2021 - смотреть онлайн мелодраму

28 января на канале СТБ вышел сериал Кафе на Садовой. Прямо сейчас вы можете смотреть онлайн 4 серию.

Смотрите в 4 серии сериала Кафе на Садовой

Не пропусти финал семейной драмы Кафе на Садовой! Михаил вернулся в город, чтобы забрать Гошу. Мальчик и его приемный отец Андрей узнали, кто Оля на самом деле. Богатый отец Ники хочет вернуть дочь домой. А Валентина продолжает ходить по лезвию между отношениями и дружбой с шеф-поваром кафе.

В сериале Кафе на Садовой 4 серия от 28.01.2021 Оля оказалась в центре конфликта между двумя мужчинами и одновременно отцами Гоши: Андреем и Михаилом. Появление последнего на улицах города форсировало события. Неожиданно узнав правду об Оле, Андрей чувствует двойную обиду: женщина, которой он раскрылся и впустил в свое сердце, обманула его; к тому же она превратилась в угрозу потери сына.

Главной героине Кафе на Садовой серия 4 пришлось молить о шансе объясниться.

В это же время Миша засыпает «Оленьку» извинениями и пытается убедить ее, что сделал все ради семьи. Он пахал, как проклятый, в Швейцарии, чтобы купить там большой дом и обустроить Гошке детскую комнату мечты. Смотри онлайн Кафе на Садовой 4 серию и узнай, купится ли Оля на его уговоры?

Валентина уходит из кафе?

Вспыльчивый характер шеф-повара Сергея в который раз провоцирует ссору с Валей. Но сейчас все по-другому: женщина увольняется и грозится больше никогда не переступать порог Кафе на Садовой. Она идет к отцу своего ребенка и рассказывает ему правду, о которой молчала долгие годы. Кто этот загадочный мужчина? И как он воспринял новость о 24-летнем сыне?

А у Ники в сериале Кафе на Садовой 4 серия творческий кризис. Она не может примириться с правдой, которую узнала о своем парне. А он, ожидаемо, делает ей предложение руки и сердца! Героиня полностью разбита. И только бармен Артем беспокоится о ее состоянии…

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