Кафе на Садовой 3 серия от 28.01.2021 - смотреть онлайн мелодраму

28 января 2021 17:48 Александр Кива
Кафе на Садовой 3 серия от 28.01.2021 - смотреть онлайн мелодраму
Кафе на Садовой: смотреть онлайн 3 серию
пресс-служба

28 января на канале СТБ вышел сериал Кафе на Садовой. Прямо сейчас вы можете смотреть онлайн 3 серию.

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Смотрите в 3 серии сериала Кафе на Садовой

Что произошло с Андреем? И почему органы опеки решили снова забрать Гошку? Смотри прямо сейчас!

В сериале Кафе на Садовой 3 серия от 28.01.2021 в страну возвращается непутевый муж Оли, который упрятал собственную жену в тюрьму, а сына сдал в детдом ради блестящей карьеры в Швейцарии. Он покупает Оле большой букет высоких красных роз, как будто они могут сгладить 4 года срока. Не найдя жену дома, он снова обращается к своему другу, адвокату Максу, чтобы ее найти, а за одно и забрать ребенка.

Но у Оли в сериале Кафе на Садовой серия 3 другие проблемы. Органы опеки узнали, что Андрей ранен, и решили забрать Гошу на время, пока мальчик находится без присмотра. Сбитая с толку героиня оббивает бюрократические пороги, но ей отказываются вернуть ребенка. Зато, кажется, у Миши – биологического отца, есть шанс стать опекуном.

Смотри онлайн Кафе на Садовой 3 серия и узнай рецепт, как надо разговаривать с социальными службами «по-взрослому» от Валентины.

Валя учит своего шеф-повара печь коржи для торта «Наполеон». Между ними снова возникает волшебное напряжение. Кажется, он готов сказать ей что-то важное! Но решится ли он в 3 серии Кафе на Садовой?

После написания портрета Феликса Эдуардовича на Нику посыпались заказы от его знакомых. Казалось, дела начали налаживаться. Но внезапно она узнает тайну своего нового парня. Как на самом деле они познакомились и с какой целью ему нужна Ника? В город приезжает отец девушки. Кто он на самом деле? И какие тайны скрывала героиня сериала Кафе на Садовой?

3 серию сериала Кафе на Садовой от 28.01.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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