Кафе на Садовой 2 серия от 28.01.2021 - смотреть онлайн мелодраму

28 января на канале СТБ вышел сериал Кафе на Садовой. Прямо сейчас вы можете смотреть онлайн 2 серию.

Смотрите во 2 серии сериала Кафе на Садовой

Кажется, Оля наконец-то нашла способ, как сблизится с сыном. Валя пытается намекнуть шефу, что он ей нравится. А Ника попадает в передрягу.

Приемного отца Гоши в сериале Кафе на Садовой 2 серия от 28.01.2021 вызывают в органы опеки. Они соболезнуют, что он овдовел, но не понимают, как мужчина в одиночку будет воспитывать сына. Андрею дают 3 дня на то, чтобы он нашел няню. И не просто няню, а девушку с профильным образованием и опытом работы с детьми! Он в отчаянии…

И тут очень кстати пригодилась профессия главной героини Оли. В сериале Кафе на Садовой 2 серия она напрашивается в новые няни Гоши. И мальчик впервые за долгое время заговорил! Андрей поражен. Теперь Оля становится частью их семьи: втроем они ходят гулять в парк аттракционов, гуляют и ужинают. Оля уговорила шеф-повара провести детский мастер-класс по приготовлению пиццы и пригласила туда сына.

Смотри онлайн Кафе на Садовой 2 серия и узнай, долго ли длилась почти семейная идиллия между Олей и Андреем?

В Кафе на Садовой корпоратив – заведению исполнился первый год! Валентина изо всех сил пытается обратить на себя внимание шеф-повара: делает ему комплименты, приглашает на танец. Но он холоден и сдержан, как кремень. Зато поставщик кафе Феликс Эдуардович очень заинтересован Валей. Он принес ей цветы и не выпускает женщину из поля зрения.

Во 2 серии Кафе на Садовой Валя решается рассказать Оле свою историю. Оказывается, всю жизнь она любит только одного мужчину – отца своего сына. Но виделись они только однажды и провели вместе ночь.

Ника попадает в неприятности. Спасает ее совершенно незнакомый парень. Между ними возникает романтическое напряжение.

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