Нюхач 3 сезон 3 серия: смотреть онлайн эфир 28.01.2021

28 января 2021 22:22 Александр Кива
Нюхач 3 сезон 3 серия: смотреть онлайн эфир 28.01.2021
Нюхач 3 сезон: смотреть онлайн 3 серию
пресс-служба

Смотрите онлайн на TV.ua 3 серию 3 сезона сериала Нюхач (ICTV) от 28.01.2021.

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Смотрите в 3 серии 3 сезона сериала Нюхач

Тело оперной дивы Анастасии Ильинской обнаружено в ее собственной ванной, а рядом с ним - вскрытый тайник. Чтобы выяснить, кто и за что убил немолодую певицу, Виктор Лебедев привлекает к расследованию Нюхача. У троих из четырех подозреваемых – внука артистки, ее поклонника и домработницы – прочное алиби. Казалось бы, ответ, кто преступник, очевиден…

3 серию сериала Нюхач 3 сезон смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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