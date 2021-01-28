Нюхач 3 сезон 3 серия: смотреть онлайн эфир 28.01.2021
Смотрите онлайн на TV.ua 3 серию 3 сезона сериала Нюхач (ICTV) от 28.01.2021.
Тело оперной дивы Анастасии Ильинской обнаружено в ее собственной ванной, а рядом с ним - вскрытый тайник. Чтобы выяснить, кто и за что убил немолодую певицу, Виктор Лебедев привлекает к расследованию Нюхача. У троих из четырех подозреваемых – внука артистки, ее поклонника и домработницы – прочное алиби. Казалось бы, ответ, кто преступник, очевиден…
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