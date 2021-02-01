Пес 1 сезон 5 серия – смотреть онлайн сериал

1 февраля 2021 02:30 Александр Кива
Пес 1 сезон 5 серия – смотреть онлайн сериал
Пес 1 сезон 5 серия – смотреть онлайн сериал
пресс-служба

Смотреть онлайн сериал Пес 1 сезон 5 серия на сайте tv.ua.

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Смотрите в 5 серии сериала Пес

у Максимова и Пса новое дело. По городу странным образом всплывает оружие времен Второй мировой войны. Да что там, сам Леонидов чуть не погиб при перестрелке с преступником, у которого оказался пулемет! Взглянув ближе, Макс понимает – это не что иное, как экспонат из музея. В 5 серии сериала «Пес» тройка друзей Макс, Пес и Леонидов начинают свое расследование.

Улики приводят сыщиков в отделение полиции. Оказывается, оружие из краеведческого музея похитили подростки, однако их давно схватили, а экспонаты отправили в хранилище вещдоков. Смотри онлайн сериал «Пес» ICTV и разберись, кто «из своих» виноват в пропаже доказательств?

Тем временем что-то происходит и с самими Псом. Четвероногий друг Максимова стал тревожным и агрессивным. Он готов в любую минуту броситься на знакомых ему людей! В чем причина? И как Макс будет ее решать?

5 серию 1 сезона сериала Пес смотрите онлайн на сайте tv.ua.

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