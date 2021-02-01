Пес 1 сезон 6 серия – смотреть онлайн сериал

1 февраля 2021 04:00 Александр Кива
Пес 1 сезон 6 серия – смотреть онлайн сериал
Пес 1 сезон 6 серия – смотреть онлайн сериал
пресс-служба

Смотреть онлайн сериал Пес 1 сезон 6 серия на сайте tv.ua.

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Смотрите в 6 серии сериала Пес

Полиция в сериале ICTV «Пес» 1 сезон 6 серия  находит наркобарона расстрелянным в собственном доме – рядом мертвая охрана и неизвестный гость. Прямых доказательств, что дело связано с психотропными веществами, нет. Интуиция подсказывает Максимову, это не просто «разборки» между конкурентами. На месте преступления герой сериала «Пес» чувствует, что мотив может быть и личным.

Тем временем по городу кто-то «убирает» помощников барона одного за другим. На допросе странно себя ведет и экономка криминального авторитета: женщина удивительно спокойна, заверяет Макса, что не знала, чем промышляет ее работодатель, и между слов что-то прячет под стол. Смотри 6 серию 1 сезона «Пес» онлайн и вместе с героями разберись в этом запутанном деле: кто же заказчик убийства и что именно не поделили с жертвой?

А у Пса внезапно обнаружилась настоящая фобия! Чего именно боится герой и как Леонидов и Максимов пытались ее вылечить? 

6 серию 1 сезона сериала Пес смотрите онлайн на сайте tv.ua.

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