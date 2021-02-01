Пес 1 сезон 7 серия – смотреть онлайн сериал

Смотреть онлайн сериал Пес 1 сезон 7 серия на сайте tv.ua.

Смотрите в 7 серии сериала Пес

В сериале «Пес» 1 сезон 7 серия Макс и Пес ловили преступников, в то время как начальство устроило им небольшую проверку. На чем пытались подловить Максимова, и прошел ли он тест? Узнайте в 7 серии детектива «Пес».

Макса снова вызвали на дело, заявив, что это «по его части».

Просмотрев видео с места преступления, Максимов узнал убийцу – это небезызвестный Кощей, которого главный герой сериала «Пес» так и не смог поймать четыре года назад. Возможно, судьба подкинула Максу шанс исправить эту ошибку?

Пес укусил Гнездилова.

Горе-детектив наслушался историй о бешенстве и убедил себя в том, что он мог подхватить это опасное заболевание от Пса. Гнездилов потребовал, чтобы Макс всегда надевал намордник на своего четырехлапого друга. Если Максимов не сделает этого – собаку пристрелят… На что готов Макс, чтобы спасти своего верного товарища? Смотрите в сериале «Пес» 7 серия.

Как Гнездилов лечился от бешенства, а Лену использовали в качестве приманки? Получилось ли у Макса наконец-то поймать Кощея?

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