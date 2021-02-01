Пес 1 сезон 8 серия – смотреть онлайн сериал

1 февраля 2021 06:00 Александр Кива
Пес 1 сезон 8 серия – смотреть онлайн сериал
Пес 1 сезон 8 серия – смотреть онлайн сериал
пресс-служба

Смотреть онлайн сериал Пес 1 сезон 8 серия на сайте tv.ua.

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Смотрите в 8 серии сериала Пес

В детективе «Пес» 1 сезон 8 серия у Макса дома поселилась девушка! Но это не то, о чем вы подумали.

Максимов случайно спас проститутку от парней, которые на нее напали. Девушка стала свидетельницей ограбления ювелирного магазина, и теперь она боится за свою жизнь. Главный герой сериала «Пес» привез Анжелику-Аню к себе домой и занялся поисками ее обидчиков. Отпустить девушку он не может – если она вернется на улицу, грабители ее убьют.

В 8 серии детектива «Пес» Лена приревновала Макса.

Она узнала о девушке, поселившейся у бывшего мужа, и начала подкалывать Макса из-за его новой «подруги». А Леонидов забеспокоился из-за реакции Лены. Бывшая жена Макса, в сущности, не ошиблась: у Ани появились планы на своего спасителя. Смотрите в сериале «Пес» 8 серия, получилось ли у нее соблазнить Максимова.

Лена не единственная, кому не понравилось общество проститутки. Пока Макс занимался поисками грабителя, Пес пытался доказать гостье, кто в доме главный. Следите за забавным противостоянием девушки и немецкой овчарки в сериале «Пес» 8 серия онлайн.

А опасность Ане-Анжелике угрожает нешуточная! Грабителям удалось ее разыскать. Чтобы спасти девушку, Макс готов даже продать свою любимую машину… Неужели у него получилось забыть Лену и переключиться на кого-то другого?

8 серию 1 сезона сериала Пес смотрите онлайн на сайте tv.ua.

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