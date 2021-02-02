Нюхач 3 сезон 4 серия: смотреть онлайн эфир 02.02.2021

2 февраля 2021 11:15 Александр Кива
Нюхач 3 сезон 4 серия: смотреть онлайн эфир 02.02.2021
Нюхач 3 сезон: смотреть онлайн 4 серию
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Смотрите онлайн на TV.ua 4 серию 3 сезона сериала Нюхач (ICTV) от 02.02.2021.

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Смотрите в 4 серии 3 сезона сериала Нюхач

Съемки популярного реалити-шоу «Замуж за принца» под угрозой срыва – пропала одна из участниц, фаворитка главного героя. Помочь найти девушку телевизионщики приглашают Нюхача, но тот не может обнаружить след – утренний полив газона смыл все запахи. Однако вскоре ему приходится вернуться, но уже в компании Виктора и сотрудников СБР – тело пропавшей обнаружено в озере неподалеку от места съемок. Нюхач моментально определяет кто убийца, осталось найти неопровержимые доказательства. Тем временем выясняется, что профессор Локмус - основатель международной корпорации GI, которая занимается забором и хранением пуповинной крови. Детективы решают нанести визит в местный офис компании.

4 серию сериала Нюхач 3 сезон смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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