Нюхач 3 сезон 5 серия: смотреть онлайн эфир 02.02.2021
Смотрите онлайн на TV.ua 5 серию 3 сезона сериала Нюхач (ICTV) от 02.02.2021.
Нюхачу и Виктору удается лично пообщаться с Генрихом Локмусом. Во время встречи они получают подтверждение связи профессора с убитыми и предупреждают о том, что он может стать следующей жертвой. Но это не единственная тайна профессора, которая откроется Нюхачу. От поисков таллиннского киллера детективов отвлекает новое дело. Накануне амбициозной премьеры «Ричарда III» убит художественный руководитель театра. Пока Виктор и Нюхач пытаются найти виновного, в театре происходит еще одно убийство. Сможет ли Нюхач отвлечься от личных проблем и выяснить, кто виноват в череде загадочных смертей?
5 серию сериала Нюхач 3 сезон смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.