Нюхач 3 сезон 5 серия: смотреть онлайн эфир 02.02.2021

2 февраля 2021 12:15 Александр Кива
Нюхач 3 сезон 5 серия: смотреть онлайн эфир 02.02.2021
Нюхач 3 сезон: смотреть онлайн 5 серию
кадр из видео

Смотрите онлайн на TV.ua 5 серию 3 сезона сериала Нюхач (ICTV) от 02.02.2021.

Читайте такжеНюхач 1 сезон: смотреть онлайн 8 серию
Смотрите в 5 серии 3 сезона сериала Нюхач

Нюхачу и Виктору удается лично пообщаться с Генрихом Локмусом. Во время встречи они получают подтверждение связи профессора с убитыми и предупреждают о том, что он может стать следующей жертвой. Но это не единственная тайна профессора, которая откроется Нюхачу. От поисков таллиннского киллера детективов отвлекает новое дело. Накануне амбициозной премьеры «Ричарда III» убит художественный руководитель театра. Пока Виктор и Нюхач пытаются найти виновного, в театре происходит еще одно убийство. Сможет ли Нюхач отвлечься от личных проблем и выяснить, кто виноват в череде загадочных смертей?

5 серию сериала Нюхач 3 сезон смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Облако тегов

сериалы Нюхач видео смотреть онлайн Нюхач 3 сезон

Материалы по теме

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 03.02.2021)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 03.02.2021)
Нюхач 2 сезон: смотреть онлайн 6 серию
Сериалы

Нюхач 2 сезон: смотреть онлайн 6 серию
Экс-солистка REAL O Алина Астровская в третий раз вышла замуж: трогательные фото со свадьбы
Новости

Экс-солистка REAL O Алина Астровская в третий раз вышла замуж: трогательные фото со свадьбы
Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 4 выпуск (эфир от 15.10.2020)
Телешоу

Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 4 выпуск (эфир от 15.10.2020)

Популярное на сайте

МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
Голос країни-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 31.01.2021)

Голос країни-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 31.01.2021)
Звана вечеря: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

Звана вечеря: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.01.2021)

Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.01.2021)

Популярное видео

МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
Голос країни-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 31.01.2021)

Голос країни-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 31.01.2021)
Звана вечеря: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

Звана вечеря: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.01.2021)

Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.01.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK