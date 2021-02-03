Пес 1 сезон 9 серия – смотреть онлайн сериал

Смотреть онлайн сериал Пес 1 сезон 9 серия на сайте tv.ua.

Смотрите в 9 серии сериала Пес

Воры, переодетые в форму парамедиков, в сериале «Пес» 1 сезон 9 серия грабят ювелирный магазин и убивают полицейского. Однако когда дело дошло до раздела большого куша, между преступниками возник серьезный конфликт. Кто сформировал новую банду и куда делись украшения после перестрелки? Разберутся самые лучшие сыщики города – Пес и Максимов.

Наутро в 9 серии детектива «Пес» 2019 в местном парке «всплывает» труп настоящего врача. Эксперты-криминалисты заключают, что он умер от сердечного приступа, спровоцированного специфическим наркотиком, который называют «сывороткой правды». А в квартире убитого герои сериала ICTV «Пес» находят знакомые ювелирные изделия. Как эта смерть связана с ограблением?

Чтобы раскрыть это запутанное дело Макс решает ловить преступников на живца. А кто может быть лучшей приманкой, чем сам Максимов? Герою сулят немалые неприятности! Смотри онлайн «Пес» 1 сезон 9 серия и узнай, в какую передрягу попадут друзья и какие секреты раскроет Макс под «сывороткой правды»?

9 серию 1 сезона сериала Пес смотрите онлайн на сайте tv.ua.