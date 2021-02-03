Пес 1 сезон 9 серия – смотреть онлайн сериал

3 февраля 2021 02:00 Александр Кива
Пес 1 сезон 9 серия – смотреть онлайн сериал
Пес 1 сезон 9 серия – смотреть онлайн сериал
пресс-служба

Смотреть онлайн сериал Пес 1 сезон 9 серия на сайте tv.ua.

Читайте такжеПес 1 сезон 2 серия – смотреть онлайн сериал
Смотрите в 9 серии сериала Пес

Воры, переодетые в форму парамедиков, в сериале «Пес» 1 сезон 9 серия грабят ювелирный магазин и убивают полицейского. Однако когда дело дошло до раздела большого куша, между преступниками возник серьезный конфликт. Кто сформировал новую банду и куда делись украшения после перестрелки? Разберутся самые лучшие сыщики города – Пес и Максимов.

Наутро в 9 серии детектива «Пес» 2019 в местном парке «всплывает» труп настоящего врача. Эксперты-криминалисты заключают, что он умер от сердечного приступа, спровоцированного специфическим наркотиком, который называют «сывороткой правды». А в квартире убитого герои сериала ICTV «Пес» находят знакомые ювелирные изделия. Как эта смерть связана с ограблением?

Чтобы раскрыть это запутанное дело Макс решает ловить преступников на живца. А кто может быть лучшей приманкой, чем сам Максимов? Герою сулят немалые неприятности! Смотри онлайн «Пес» 1 сезон 9 серия и узнай, в какую передрягу попадут друзья и какие секреты раскроет Макс под «сывороткой правды»?

9 серию 1 сезона сериала Пес смотрите онлайн на сайте tv.ua.

Облако тегов

сериалы видео Пес смотреть онлайн Пес 1 сезон

Материалы по теме

Женский доктор 5 сезон: смотреть 36 серию онлайн (эфир от 02.02.2021)
Сериалы

Женский доктор 5 сезон: смотреть 36 серию онлайн (эфир от 02.02.2021)
100 тысяч минут вместе: смотреть онлайн 5 серию
Сериалы

100 тысяч минут вместе: смотреть онлайн 5 серию
Лунный гороскоп на 3 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 3 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
3 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
Праздники

3 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать

Популярное на сайте

МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
Голос країни-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 31.01.2021)

Голос країни-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 31.01.2021)
Звана вечеря: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

Звана вечеря: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
Лгала ради хайпа и подписчиков: Детей Сереги оставляют с отцом?

Лгала ради хайпа и подписчиков: Детей Сереги оставляют с отцом?

Популярное видео

МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
Голос країни-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 31.01.2021)

Голос країни-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 31.01.2021)
Звана вечеря: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

Звана вечеря: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.01.2021)

Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.01.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK