Пес 1 сезон 10 серия – смотреть онлайн сериал

3 февраля 2021 03:30 Александр Кива
Пес 1 сезон 10 серия – смотреть онлайн сериал
Пес 1 сезон 10 серия – смотреть онлайн сериал
пресс-служба

Смотреть онлайн сериал Пес 1 сезон 10 серия на сайте tv.ua.

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Смотрите в 10 серии сериала Пес

В сериале ICTV «Пес» 1 сезон 10 серия произошло убийство Мирского – крупного бизнесмена в городе. В квартире, где нашли труп, не заметили ни следов взлома, ни ограбления. Значит ли это, что мотив убийства: месть, наследство или ревность? Макс и Пес берутся решать новую головоломку!

Полиция считает, что убийца – сосед-алкоголик, потому что в его квартире нашли бутылку дорогого виски с места преступления. Георгиевский уже сообщил «на верх» об успешном раскрытии дела. Только вот герой 10 серии «Пса» 2019, Максимов, считает, что мужчина ни при чем, и собирается самостоятельно расследовать это убийство. Начальник участка приказывает своим следователям во что бы то ни стало докопаться до правды раньше, чем это сделает Макс.

Кто выиграет в этой сумасшедшей гонке за виновным? И почему Лене снова удастся лишить Максимова покоя?

10 серию 1 сезона сериала Пес смотрите онлайн на сайте tv.ua.

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