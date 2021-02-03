Пес 1 сезон 11 серия – смотреть онлайн сериал

Смотреть онлайн сериал Пес 1 сезон 11 серия на сайте tv.ua.

Смотрите в 11 серии сериала Пес

Во время съемок детектива кто-то убил гримершу Машу и сбросил ее с третьего этажа – это версия Максима, которого вызвали на место преступления. Гнездилов считает, что убийством тут и не пахнет: девушка, скорее всего, наложила на себя руки.

В 11 серии детектива «Пес» Макс, его четырехлапый друг и вездесущий Игорь Гнездилов посетили съемочную площадку. Режиссера впечатлила работа Максимова, поэтому он тут же предложил следователю и его Псу роль в фильме. Макс подумал-подумал и… согласился! Но заинтересовала его вовсе не возможность сняться в кино, а рыжеволосая ассистентка режиссера. Неужели Максимов наконец-то встретил девушку мечты? Смотрите в сериале «Пес» 11 серия.

Лене не понравилось новое увлечение бывшего мужа. Максу даже показалось, что она немного ревнует… Возможно, у Лены все еще остались какие-то чувства к Максимову? В 11 серии детектива «Пес» женщина теряет свою обычную невозмутимость.

11 серию 1 сезона сериала Пес смотрите онлайн на сайте tv.ua.